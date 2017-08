Den internationale valutafond (IMF) advarer Kina mod en ny finanskrise blandt andet på grund af landets hurtigt voksende statsgæld. Det er en ny rapport fra IMF, der har vækket bekymring.



Det skriver The Daily Telegraph.



Kinas bruttonationalprodukt forventes at vokse med 6,7 pct. dette år og 6,4 pct. næste år, hvilket overstiger IMF's forventninger fra tidligere på året. Det er blandt andet på grund af en stærkere global økonomi, at forventningerne opjusteres, men også på grund af et større offentligt forbrug i landet.



Kinas statsgæld er vokset markant i de senere år, og IMF advarer, at hvis landet fortsætter med at presse gælden op, kan en ny finanskrise opstå.



I rapporten, hvor 43 lande med en hurtigt voksende gældssætning er undersøgt, er næsten hver og et tilfælde endt med en markant nedgang i væksten eller en finanskrise i landet.



Kinas statsgæld lå på 230 pct. i 2016 og forventes af IMF at stige til omkring 300 pct. af Kinas bruttonationalprodukt i 2022.



