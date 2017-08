Tysk forfatningsdomstol drager EU-opkøb i tvivl

Tysklands forfatningsdomstol siger, den har betænkeligheder over for Den Europæiske Centralbanks meget store opkøb af obligationer for at understøtte europæisk økonomi, skriver nyhedsbureauet dpa.



Opkøbsprogrammet kendes også under den engelske forkortelse QE.



Flere har klaget til den tyske forfatningsdomstol over ECB's opkøbsprogram på 60 milliarder euro om måneden, som blev påbegyndt i foråret 2015.



Klagerne mener, at ECB går ud over sine beføjelser ved indirekte at lade seddelpressen løbe.



Ifølge forfatningsdomstolen kan der være gode grunde til at tro, at de beslutninger der blev truffet, da opkøbene blev sat i gang, var forkerte, skriver dpa.



Den tyske regering har hele tiden set skævt til ECB's initiativ. Men omvendt har det været populært i Sydeuropa, som har været hårdt ramt af finanskrisen og haft svært ved at få deres økonomier på fode.



Tilhænger peger på, at ECB's formand, Mario Draghi, med opkøbene har bidraget til, at der omsider er solid vækst i store dele af Europa.



Det andet formål med opkøbene er at presse inflationen op. Der har i flere omgange været tilløb til deflation, som kan være lammende for den europæiske økonomi.



/ritzau/