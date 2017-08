Ledigheden uændret for femte måned i træk

Relateret indhold Artikler

Ledigheden lader ikke rigtigt til at rokke sig ud af stedet i disse måneder.



I hvert fald viser Danmarks Statistiks opgørelse, at bruttoledigheden i juni for femte måned i træk er 4,3 procent.



Det dækker dog over en lille stigning i ledighedstallet på 400 personer, så der i alt var 116.400 ledige, når man korrigerer for sæson og omregner til fuld tid.



Alt i alt bør tallene ikke vække den store bekymring, mener Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.



- Samlet set peger de seneste data nemlig på, at både væksten og jobopsvinget i Danmark er i rigtig god behold.



- Spørger man virksomhederne om deres forventninger til beskæftigelsen, så regner de i gennemsnit med at ansætte flere de kommende måneder, ikke færre.



- Spørger man forbrugerne, så svarer de på samme måde, at de forventer faldende ledighed over de kommende 12 måneder, skriver hun i en analyse.



Hos Dansk Erhverv undrer man sig dog over, at ledigheden ikke falder.



- Flere job at søge og færre om pladserne. Det burde alt andet lige få flere ledige hurtigere til tasterne, hurtigere til jobsamtale og hurtigere i job.



- På den baggrund må man sige, at udviklingen i ledigheden er en trist affære i en tid, hvor en hel del af de stillingsopslag, som virksomhederne slår op, ender med ikke at blive besat på grund af mangel på kvalificerede ansøgere, siger Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent.



Ledigheden faldt støt i flere år indtil sommeren 2016, hvor man i høj grad begyndte at visitere modtagere af integrationsydelse som jobparate.



Derfor steg ledigheden igen indtil marts, hvorefter den har stabiliseret sig.



Beskæftigelsen har derimod vist opadgående tendens i lang tid.



