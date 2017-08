USA: Nytilmeldte ledige overrasker svagt negativt

Relateret indhold Artikler

244.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge.



Det var flere nytilmeldte ledige end ventet. Ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News var der blandt økonomerne i snit ventet 240.000 nye ledige.



Ugen før meldte 241.000 sig ledige for første gang. Det tal er revideret fra 240.000 ved første opgørelse for en uge siden.



Antallet af fortsatte ledige faldt til 1,951 mio. mod estimeret 1,96 mio. og 1,967 mio. ugen tidligere.



/ritzau/FINANS