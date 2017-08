Relateret indhold Artikler

Tysklands eksport faldt overraskende i juni.



Der blev tale om en tilbagegang på 2,8 pct. mod en stigning på 1,5 pct. måneden før. Til sammenligning havde analytikere ventet en stigning på på 0,2 pct. ifølge Bloomberg News.



I samme periode faldt importen med 4,5 pct., mens Tysklands handelsbalance overraskede negativt i juni med et overskud på 22,3 mia. euro.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet et overskud på 23,0 mia. euro og en stigning i importen på 0,2 pct.



Samtidig viste betalingsbalancen et overskud 23,6 mia. euro i juni mod økonomernes prognose om et overskud på 24,5 mia. euro.



I maj var betalingsbalanceoverskuddet på 16,0 mia. euro, hvilket var en revidering fra den tidligere udmelding om 17,3 mia. euro.



/ritzau/FINANS