Fed-topfolk ser stabil balancereduktion og rente på kort sigt

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Mandag aften var der kommentarer til Federal Reserves pengepolitik fra chefen for Federal Reserve of Minneapolis, Neel Kashkari og afdelingschefen fra St. Louis Fed, James Bullard.



Det skriver Bloomberg News.



Begge er medlemmer af renteudvalget Federal Open Market Committee, hvor Neel Kashkari har stemmeret i år, mens James Bullard står udenfor den stemmeafgørende indflydelse.



Den kommende reduktion af Federal Reserves balance vil ifølge Neel Kashkaris opfattelse ikke forstyrre de finansielle markeder.



"Vi vurderer, at det vil foregå særdeles stabilt og tror, at det vil være en omkostningslet måde at reducere balancen til en mere normal størrelse," lød det fra Neel Kashkari mandag aften i en tale i South Dakota.



Minneapolis-chefen vurderede også, at den amerikanske centralbank manglende opnåelse af målet om en inflation på de ønskede 2 pct. har haft indflydelse på markedets tillid til centralbanken.



"Det er faktisk vigtigt, at investorerne tror, at Fed kan nå deres mål, hvis det skulle komme til en fremtidig krise, er der vigtigt, at folk kan tro på os, og at vi allerede har etableret den troværdighed," sagde Neel Kashkari.



Derfor er ønsket om lønstigninger ikke blot til de ansattes fordel, men også til fordel for Federal Reserves troværdighed.



James Bullard havde kommentarer til renteniveauet.



"Det nuværende niveau for målet for den toneangivende rente i USA vil sandsynligvis forblive passende på kort sigt, når det tages i betragtning, at de seneste inflationstal har overrasket nedadrettet," vurderede James Bullard ved et møde i Nashville.



Bullard mener ikke, at en arbejdsløshed på 4,3 pct. signalerer højere prisvækst, samt at den amerikanske økonomi hænger fast i lavvækst.



/ritzau/FINANS