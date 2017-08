Centralbankmedlem: Storbritannien er bedre rustet til rentestigninger

Den britiske centralbank, Bank of England, fastholdt torsdag sin ledende rente, men der er sandsynlighed for, at renterne er nødt til at stige mere, end markedet forventer, i fremtiden.



Det fortæller centralbankens viceguvernør, Ben Broadbent, i et interview med BBC Radio.



Ifølge viceguvernøren er Storbritannien allerede en smule bedre rustet til at håndtere en rentestigning, da banken vurderer, at den økonomiske vækst vil fortsætte, og at lønstigningerne også vil begynde at tage fart.



I interviewet med britiske BBC fortæller han desuden, at centralbankens pengepolitiske komité, Monetary Policy Committee, tror, at det kan blive nødvendigt med flere rentestigninger, end de finansielle markeder forventer.



- Tiden vil sandsynligvis komme, når renterne stiger generelt, siger han i interviewet.



- Man skal ikke overdrive dette. Hvis det sker, vil der være en masse snak om den første rentestigning siden "X". Men det er bare en rentestigning, og vi har været vant til rentestigninger af denne størrelse tidligere, fortsætter Ben Broadbent.



Bank of England meddelte torsdag eftermiddag, at der var seks stemmer for og to stemmer imod fastholdelsen af den ledende rente på 0,25 pct. Dermed var rentemeddelelsen på linje med økonomernes forventninger om et uændret renteniveau.



Centralbankens program for køb af aktiver, herunder statsobligationer, blev ligeledes fastholdt til 435 mia. pund, hvilket også var ventet blandt økonomerne. Det samme billede tegnede sig for målet om opkøb af erhvervsobligationer for 10 mia. pund.



Inflationen i Storbritannien tog til, da pundet faldt i værdi, efter at briterne stemte for at forlade EU ved brexitafstemningen i juni sidste år. Dermed er det blevet dyrere at købe alt fra mad til råstoffer i udlandet, og det har sendt inflationen op fra omkring 0,8 procent før afstemningen til 2,9 procent i maj.



I den seneste opgørelse for juni aftog presset en smule, da inflationen faldt til 2,6 procent. Ifølge BBC forventer Bank of England dog, at inflationen vil toppe på omkring 3 pct. i oktober, hvilket er en del over centralbankens målsætning om en inflation på 2 pct.



/ritzau/FINANS