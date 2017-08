PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdets fremstillingssektor faldt en spids i juli



Det fremgår af den endelige opgørelse torsdag.



Overordnet blev indekset opgjort til 55,7, hvor tallet i den første opgørelse hed 55,8. Økonomerne havde ifølge Bloomberg ventet et samlet tal på 55,8.



For servicesektoren blev tallet ikke revideret og var fortsat og som ventet 55,4.



Et indeks over 50 indikerer, at flertallet forventer fremgang, mens en aflæsning under 50 indikerer tilbagegang for sektoren.



/ritzau/FINANS