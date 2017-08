Efter et par måneder med store prisstigninger i begyndelsen af året kom der tilsyneladende mere ro på boligmarkedet i maj.



Tal fra Danmarks Statistik viser, at prisen på et enfamiliehus faldt med 0,4 procent fra april til maj, mens ejerlejligheder steg med beskedne 0,1 procent.



Dermed er der altså tegn på, at boligkøberne har taget sig en puster efter et år, hvor farten på boligmarkedet har været forholdsvis høj.



Over de seneste 12 måneder er kvadratmeterprisen på en villa eller rækkehus steget 4,9 procent, mens ejerlejligheder er blevet 7 procent dyrere.



Danmarks Statistiks opgørelse baserer sig kun på tinglyste handler, hvoraf det typisk kun er 75 procent, der er med i første opgørelse.



/ritzau/