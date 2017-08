Relateret indhold Billedserie Grafik

Det sæsonkorrigerede indeks Dansk PMI steg i juli til 63,7 fra 61,9 i juni og distancerer sig dermed yderligere fra det vækstneutrale niveau på 50.



Dermed signalerer indekset tiltagende vækst i industriaktiviteten for tredje måned i træk.



"Stigningen i det overordnede indeks dækker over en markant stigning i underindekset for nye ordrer til 77,3, hvilket er det højeste niveau siden september 2015."



"Samtidig indikerer underindekset for produktion fortsat et accelererende produktionsniveau," fremgår det af PMI-opgørelsen, der udarbejdes af Dansk Indkøbs- og Logistik Forum i samarbejde med Kairos Commodities.



/ritzau/FINANS