Som på de fleste andre finansielle markeder er der relativt stille og roligt på valutamarkedet onsdag for så vidt angår dollarkrydsene.



Handlerne venter på udfaldet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvorfra der kommer besked klokken 20.00 dansk tid.



Der ventes ikke nogen renteændring, men der vil blive spejdet efter nyt om, hvornår balancen i centralbanken skal slankes og den lempelige pengepolitik vendes.



Rentekomiteen, Federal Open Market Commitee (FOMC), ventes generelt at holde renten uændret på mødet, og der er fokus på muligheden for, om september bliver startdato for en reduktion af balancen.



- En antydning vil ikke komme som en stor overraskelse og kan næppe give ret meget løft til dollar, noterer valutachef Stephen Innes fra OANDA i Singapore ifølge Reuters.



Han peger på, at det sandsynligvis vil være i ordvalget, at muligheden for en afventende holdning vil dukke op.



Centralbanken har sit næste rentemøde den 20. september.



Svage amerikanske nøgletal - og tvivl om hvorvidt USA's præsident, Donald Trump, er i stand til at gennemføre sine væksttiltag som eksempelvis skattelettelser - har sat dollar under pres og ført til usikkerhed om, hvorvidt centralbanken vil hæve renten igen i år.



Dollar nåede sit hidtil svageste niveau over for euro i mere end to år tirsdag, da den fælleseuropæiske valuta kostede 1,1710 dollar, hvilket ikke er set siden årsskiftet 2014/15.



Euro koster onsdag middag 1,1648 dollar mod 1,1660 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,75 yen mod 111,65 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS