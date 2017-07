Selv om Storbritanniens BNP er vokset med 0,3 pct. i årets andet kvartal, er det langt fra noget at prale af. Britisk økonomi har nemlig oplevet en mærkbar opbremsning i det første halvår ifølge det britiske statistikbureau (ONS), som ikke er overraskende.



Det forklarer Kim Blindbæk, der er makroanalytiker i Sydbank.



- Siden briterne stemte nej til EU i juni 2016, er inflationen braget op. På kort tid er inflationen steget fra 0,5 pct. til 2,6 pct. i juni.



- Det rammer briternes købekraft hårdt i en periode, hvor lønningerne kun stiger moderat. At briternes penge rækker kortere og kortere for hver måned ses tydeligt på detailsalget, der har haft det svært i år, skriver han i en kommentar.



Anders Høyer, cheføkonom i Sparekassen Kronjylland, peger ligeledes på, at forbrugerne tydeligt kan mærke inflationen.



- Dagens tal bekræfter, at der har været en nedgang i væksten i Storbritannien i først halvår. Det skyldes især, at de britiske forbrugere har fået mindsket deres købekraft i kølvandet på brexit, hvor det britiske pund faldt kraftigt, skriver han i en kommentar.



Det forventes ifølge Anders Høyer, at væksten i euroområdet igen vil være højere end i Storbritannien.



Det er andet kvartal i træk, at væksten i Storbritannien er lavere end det seneste år. Storbritanniens BNP steg med 0,6 pct. i samme kvartal sidste år.



/ritzau/FINANS