Detailsalget i Danmark i juni faldt med 0,1 procent i forhold til maj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed fortsætter de seneste måneders tendens.



- Fordelt på de enkelte varegrupper faldt detailsalget i varegruppen



"beklædning med videre" med 1,0 procent, og salget af "fødevarer og andre dagligvarer" faldt med 0,4 procent, skriver Danmark Statistik.



Med juni opgjort er der også tal for andet kvartal samlet. Her viste detailsalget en stigning på 0,5 procent i forhold til første kvartal.



- Det ser dermed ud til, at privatforbruget vil fortsætte med at give et positivt bidrag til de samlede væksttal.



- Men tallene er endnu en understregning af, at det ikke er noget kraftigt forbrugsopsving, vi har. Det minder ikke meget om det, vi for eksempel så for ti år siden, skriver cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen i en kommentar til tallene.



Mens detailsalget altså ikke emmer af liv, så understreger Danske Banks cheføkonom, at tallet ikke giver hele billedet af privatforbruget.



- De seneste tal for det samlede privatforbrug viser en solid årlig vækst på 2,5 procent, men den vækst har været svær at mærke i butikkerne, for det er især biler og energi, vi har brugt mere af, skriver Las Olsen.



Nordeas cheføkonom Helge Pedersen noterer sig, at detailsalget stadig ligger langt under perioden før finanskrisen ramte i 2008.



Det er udløst af, at de danske forbrugere generelt opfører sig anderledes end før krisen.



- Vi bruger nemlig langt flere penge på tjenesteydelser som ferier, restaurantbesøg, kulturoplevelser og fritidsaktiviteter nu end tidligere.



- Købet af materielle ting har derimod ikke ændret sig meget over de senere år, hvor der jo også er sket en markant stigning i genbrugsadfærden, som kommer til udtryk både via salg over internettet, men også på loppemarkeder, skriver Helge Pedersen i en kommentar.



/ritzau/