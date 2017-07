Cheføkonom: Tysk økonomi brøler som en turboladet Porsche

IFO-indekset, der er en god indikator for den økonomiske vækst i Europas største økonomi - den tyske - har vist uafbrudt fremgang i 2017.



I juli steg IFO-indekset til 116,0 fra 115,1 i juni. Det var det højeste niveau, der nogensinde er målt i hvert fald siden genforeningen af Tyskland. Også indekset for den nuværende situation satte rekord.



"Det er godt nyt for den tyske økonomi, som vi venter vil vokse med knap to procent i år," skriver makroanalytiker i Sydbank Kim Blindbæk.



"Sammenholdt med mandagens tal for PMI-indekset er der ingen tvivl om styrken i den tyske økonomi, der nærmest brøler som en turboladet Porsche," lyder det fra cheføkonom i Nordea Helge Pedersen.



Kim Blindbæk frygter dog, at fremgangen i tysk økonomi kan bremse en smule op i de kommende måneder. På sigt kan manglen på arbejdskraft bremse opsvinget i Tyskland.



"Det skyldes, at de tyske virksomheder på den ene side nyder den økonomiske fremgang. På den anden side har virksomhederne dog tiltagende udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Køen af arbejdsløse tyskere bliver måned for måned kortere, hvilket er en udfordring for mange virksomheder," fremhæver han.



IFO-indekset over det nuværende forretningsklima steg til 125,4, ligeledes det højeste nogensinde, fra 124,1 måneden før. Til sammenligning havde økonomerne ventet indeks 123,8.



Endelig overraskede også forventningsindekset med en stigning til 107,3 fra 106,8. Økonomerne havde ifølge Bloomberg ventet et fald i forventningsindekset til 106,5.



Det tyske IFO-indeks dækker over omtrent 7000 tyske selskabers opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil blive.



/ritzau/FINANS