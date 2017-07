Relateret indhold Tilføj søgeagent Deutsche Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Deutsche Bank

Den tyske storbank Deutsche Bank overvejer ifølge Bloomberg News at flytte hele 350 mia. dollar (2236 mia. kr.) i aktiver væk fra London som følge af briternes beslutning om at forlade EU-samarbejdet.



I stedet flyttes aktiverne ifølge nyhedsbureauet til Frankfurt, der står til at blive den helt store vinder i de finansielle virksomheders flugt fra London.



Ifølge Bloomberg News, der har sine oplysninger fra en anonym kilde med indblik i sagen, vil Deutsche Bank starte udflytningen i september næste år og afslutte den i marts 2019.



Allerede i september i år vil informeringen af kunder begynde.



/ritzau/FINANS