De amerikanske indkøbschefer inden for industrien ser lysere på aktiviteten i den amerikanske økonomi.



Det viser en foreløbig opgørelse over Markit US Manufacturing PMI for juli.



Indekset landede således på 53,2, mens økonomerne ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg havde ventet en stigning til 52,3 fra 52,0 i juni.



I servicesektoren var tallene helt på linje med forventningerne. Indekset landede på 54,2, som også var niveauet måneden før.



Et tal over 50 betyder, at der er relativt flere virksomheder, der har meldt om et bedre forretningsklima, end virksomheder med meldinger om et forværret forretningsklima.



/ritzau/FINANS