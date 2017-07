Saudi-Arabien vil sætte et loft for olieeksporten på 6,6 mio. tønder om dagen.



Det siger Saudi-Arabiens energiminister, Khalid Al Falih, mandag, skriver Bloomberg News.



Oliepriserne stiger i kølvandet på nyheden.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag tidlig eftermiddag 48,51 dollar mod 48,05 dollar mandag morgen. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 46,13 dollar mod 45,75 dollar mandag morgen.



Saudi-Arabien vil fortsat kræve, at andre lande følger de mindskede produktionskrav, Opec har sat.



Ifølge energiministeren har han talt med landene, der ikke lever op til kravene, og de har lovet forbedringer.



/ritzau/FINANS