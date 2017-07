IMF godkender muligt milliardlån til trængte Grækenland

Den Internationale Valutafond (IMF) godkendte torsdag et såkaldt stand by-program for Grækenland.



Programmet har en værdi af op til 11,5 mia. kr.



Pengene vil dog først blive udbetalt, når der er sikkerhed for, at Grækenland kan klare sin gældsbyrde.



IMF kræver, at europæiske ledere stiller garanti for Grækenland. Desuden skal grækerne fortsætte sine økonomiske reformer.



For nuværende holder IMF på pengene, indtil alle krav er indfriet. Valutafonden skal behandle sagen igen, før pengene eventuelt bliver udbetalt, oplyser IMF i en pressemeddelelse.



"Programmet giver plads til at mobilisere støtte til Grækenlands dybdegående, strukturelle reformer. Det indeholder også en plan for, hvordan Grækenlands europæiske partnere kan give landet yderligere lindring af gælden," siger IMF-chefen Christine Lagarde.



Lagarde nægtede at gå med til den seneste redningspakke til Grækenland i 2015.



IMF-chefen sagde, at det ikke ville være en bæredygtig redningspakke.



Hun ønskede, at der blev givet gældslettelse til grækerne, og at der samtidig blev gennemført mere omfattende økonomiske reformer i landet.



Delia Velculescu, der er chef for IMF-missionen i Grækenland, sagde torsdag til journalister, at der ikke var nogen deadline for Europas långivere til at gå med til en græsk gældslettelse.



