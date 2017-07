Centralbankchef i ECB Mario Draghi mener, at de data, som kommer ind, bekræfter at der er styrke i økonomien i eurozonen. De nedadgående risici mod væksten er globale og ikke eurozone-interne.



Det siger han på pressekonferencer efter torsdagens rentemøde.



Han forudser også, at renterne vil befinde sig på det nuværende lave niveau længe endnu, og også efter, at de pengepolitiske lempelser (QE) er stoppet eller reduceret.



Inflationen ser han presset af de lave energipriser og det gør, at den økonomiske styrke i økonomien ikke slår igennem i form af stigende inflation.



Han oplyser også, at beslutningen om ikke for nuværende at melde ud om en afslutning på QE er enstemmig, og at Rådet vil tage endelig stilling i løbet af efteråret.



/ritzau/FINANS