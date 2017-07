ECB fastholder renten og gentager lempelser kan blive øget

Den Europæiske Centralbank, ECB, fastholder torsdag den ledende rente, refirenten, på 0,0 pct.



Alle 82 økonomer, som Bloomberg News havde spurgt op til rentemødet, havde netop spået en uændret rente.



Og indlånsrenten blev som ventet fastholdt på minus 0,40 pct.



Også bankens opkøbsprogram for obligationer fastholdes. Der vil blive købt for 60 mia. euro om måneden december med.



Banken gentager i meddelelsen, at de pengepolitiske lempelser ses at køre til december med, men kan forlænges yderligere. Ellers ventes programmet at fortsætte indtil inflationen er blevet justeret op mod banken mål om omkring 2 pct.



Hvis udsigterne forværres, kan programmet endda blev udvidet, gentages det.



/ritzau/FINANS