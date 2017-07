Euro bliver onsdag svækket mod dollar for første gang i fire dage, da handlerne afholder sig fra at tage mere risiko i valutaen op til rentemødet i Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag.



Den fælleseuropæiske valuta steg til det højeste niveau mod dollar i 14 måneder tirsdag. Det skete på ryggen af politiske svaghedstegn fra USA's præsident, Donald Trup, senest manifesteret i forbindelse med hans manglende mulighed for at gennemføre opgøret med Obamacare.



Den manglende politiske opbakning til præsidentens reformdagsorden skaber også usikkerhed om skattereformen og dereguleringen af blandt andet bankerne.



Onsdag skal der 1,1537 dollar til at købe en euro, mens der ved dansk lukketid tirsdag skulle 1,1570 dollar til.



Flere sælger euro op til torsdagens møde i ECB vurderer en handler over for Bloomberg News.



- Det ser ud som om, at handlerne begynder at få kolde fødder op til ECB-mødet, i takt med at euro mod dollar kravlede op mod det højeste niveau siden 2016, vurderer valutastrateg i Commerzbank Esther Reichel i en kommentar ifølge Bloomberg News.



ECB ventes at holde renten uændret, mens der er spekulationer om, at banken muligvis vil komme med hentydninger om, hvornår den vil begynde at nedtrappe de pengepolitiske stimuli.



En dollar koster onsdag 112,03 yen mod 111,85 yen tirsdag eftermiddag.



I dette hovedvalutakryds kan handlerne - som i Europa - også se frem mod et centralbankmøde torsdag, da den japanske af slagsen, Bank of Japan, holder møde torsdag morgen dansk tid.



/ritzau/FINANS