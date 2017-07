De danske boligejere skifter i højere grad væk fra korte lån med variabel rente til længere og mere rentesikre lån. Det viser tal fra Finansdanmark.



Ifølge Finansdanmark har danskerne det seneste år øget lån til boliger med 34 milliarder kroner. Bag det tal ligger en stigning på fastforrentede lån på 39 milliarder kroner og et fald i lån med variabel rente på fem milliarder kroner.



Samme vej er det gået for afdragsfriheden. Udlån med afdrag er steget med 46 milliarder kroner, men lån uden afdrag er faldet med 12 milliarder kroner.



- Udviklingen i realkreditinstitutternes udlån viser, at boligejerne er mere til fornuft og forstand end til fest og farver.



- Skal boliglånet udskiftes, får det ofte en fast rente, og har boligejerne ikke anden og dyrere gæld ved siden af, vælger de som oftest også at betale afdrag, skriver chefanalytiker hos Nordea Lise Nytoft Bergmann.



/ritzau/