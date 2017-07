Inflationen faldt overraskende i juni i Storbritannien

Inflationen i Storbritannien faldt overraskende i juni.



Den blev opgjort til 2,6 pct., mens der var ventet 2,9 pct. ifølge estimater fra Bloomberg. Kerneinflationen faldt til 2,4 pct. mod ventet 2,6 pct.



I maj var inflationen 2,9 pct., og kerneinflationen lå på 2,6 pct.



Det var første gang siden oktober sidste år, hvor inflationen faldt. Med tirsdagens tal kan Bank of England ånde lidt op.



Banken var ellers under pres, da inflationen lå væsentligt over målet om 2 pct. Dermed er der ikke behov for en hurtig rentestigning fra centralbankens side, og det svækker pundet.



Umiddelbart før tallene skulle der 1,3126 dollar til at købe et pund, mens der umiddelbart efter skulle 1,3031 dollar til.



I dansk regning kostede et pund omkring 8,4650 kr. før tallene, mens pundet efter kostede 8,4090 kr.



