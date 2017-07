Erhvervstilliden i New York-regionen, målt ved Empire State Manufacturing-indekset, faldt i juli til 9,8 fra 19,8 måneden før. Dermed udviklede tillidsindekset sig noget ringere end forudset.



Der var ifølge Bloomberg News ventet et indeks på 15,0 blandt økonomerne.



Empire Manufacturing er et månedligt indeks, der dækker over en rundspørge blandt producenter i New York-regionen. Deltagerne er udvalgt bredt geografisk i staten og bredt blandt mange industrier, og forholder sig både til den nuværende og forventede situation.



Erhvervstillidsindikatoren nåede i marts 2009 bunden i minus 34,53, mens den toppede i 39,00 i april 2004.



