Kinas økonomi viser første stigning i vækst siden 2010

Kinas vækst steg i andet kvartal - på årlig basis - og det var første gang siden 2010 at væksten steg.



Det skriver Financial Times.



Kinas økonomi voksede med 6,9 pct. i andet kvartal, og overgår dermed regeringens målsætning på omkring 6,5 pct. for hele året.



Det er blandt andet med baggrund i investeringer på ejendomsmarkedet. De er steget med 8,5 pct. i det første halvår, sammenlignet med den samme periode sidste år, hvor det steg 6,9 pct.



Desuden har udenlandsk handel, især på det amerikanske og europæiske marked, skabt en vækst i produktionssektoren, der steg 8,5 pct. i første halvår af 2017, hvilket er en stigning på 0,8 procentpoint fra samme periode sidste år.



Dog bekymrer mange eksperter sig om, at ejendomsmarkedet er i en boble, især i de større byer. Det skriver Financial Times.



Ifølge The National Bureau of Statistics viser den økonomiske vækst på 6,9 pct., at Kinas økonomi er blevet mere stabil, koordineret og bæredygtig. Men bureauet er dog forsigtigt med at sige noget om den fremtidige økonomiske situation i landet.



"Der er stadig mange ustabile og usikre faktorer udenlands, og der er langtidssikre og strukturelle modsætninger, der forbliver iøjnefaldende på hjemmebasis," siger The National Bureau of Statistics til Financial Times.



Flere økonomer advarer, på trods af de stigende vækstrater, at en økonomisk tilbagegang i den anden halvdel af 2017, stadig er mulig.



