Misligholdt SU-gæld i markant vækst

I alt blev der i 2016 sendt 723 millioner kroner i misligholdt SU-gæld til inddrivelse hos Skat. I 2015 var tallet 516 millioner kroner.



Dermed er danskernes misligholdte SU-gæld er steget hele 40 procent på et enkelt år, skriver Avisen.dk baseret på tal fra ATP.



Samtidig er der sket en stor stigning i antallet af sager. I 2015 var der 8052 sager. I 2016 var der 10.054, en stigning på 25 procent.



Forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann Erichsen er overrasket over, hvad hun betegner som et "kæmpe spring" i gældens størrelse og i antallet af sager om misligholdt SU-gæld.



"Det er en meget stor ændring på et år - også set i det større perspektiv. Det er jo en markant forværring, vi kan se. Og det dårligste niveau i dette årti," siger hun til Avisen.dk.



Hun tilføjer, at udviklingen ikke alene kan forklares af et stigende antal studerende under krisen, som nu er blevet tilbagebetalingspligtige.



Men er det så fordi, flere studerende har fået øjnene op for de økonomiske fordele ved et SU-lån?



"Generelt viser tal og undersøgelser, at studerende er påpasselige med at optage lån. Man låner ikke, hvis man kan blive fri," siger forbrugerøkonomen til Ritzau.



"Men selvfølgelig kan man ikke udelukke, at holdningen til lån har ændret sig en smule, så flere ser SU-lån som mulighed nummer et frem for et arbejde ved siden af."



Venstres vikarierende politiske ordfører, Louise Schack Elholm, ser udviklingen som et "faresignal".



Hun mener, at de markante stigninger kan hænge sammen med, at Skats inddrivningssystem, EFI, er ude af drift.



Uddannelses- og Forskningsministeriet skriver i et skriftligt svar til Avisen.dk, at der ikke umiddelbart er en entydig forklaring på stigningen i antallet af misligholdte lån og det samlede misligholdte beløb fra 2015 til 2016.



Ministeriet bemærker dog, at antallet af tilbagebetalingspligtige låntagere steg med 16 procent, 5841 personer, fra 2015 til 2016.



Antallet af sager om misligholdt SU, hvor gældsbeløbet overstiger 350.000 kroner, er også steget. I 2015 var der 109 sager. Året efter var der 203 sager - en stigning på 86 procent.



/ritzau/