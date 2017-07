Sydbank: Fortsat lav inflation kan udskyde renteforhøjelse

De finansielle markeder venter med spænding på fredagens inflationstal fra USA, der forhåbentlig bliver styrket, da fortsat svage data vil betyde, at den amerikanske centralbank, Fed, må udskyde den lovede hævelse af renten.Det vurderer cheføkonom i Sydbank, Jacob Graven."På alle dele af de finansielle markeder er udsigterne for Feds rentepolitik særdeles vigtig. Hvis Fed må indstille renteforhøjelserne på grund af lav inflation, vil aktiekurserne få medvind, mens obligationsrenterne og dollarkursen vil falde," skriver cheføkonomen i en kommentar.Han mener, at udviklingen i inflationen i USA er afgørende i de kommende måneder, men han er dog fortrøstningsfuld."Vi forventer i udgangspunktet, at inflationen vil tage fart igen i lyset af, at der er pæn fart i amerikansk økonomi og tæt på fuld beskæftigelse. Men usikkerheden er stor, og med de seneste måneders overraskende lave inflation vil endnu et lavt inflationstal fredag kunne ændre udsigterne for Feds rentepolitik," skriver Jacob Graven./ritzau/FINANS