Danskernes pengeforbrug på nettet stiger stadig

Danskerne handler mere og mere på internettet.



Det viser tal fra Dibs Payment Service, en underafdeling i betalingskoncernen Nets, der administrerer betalingssystemerne på adskillige danske netbutikker.



Dibs har kigget på omsætningen hos cirka 3500 danske netbutikker i de første seks måneder af 2017.



Hver butik har i gennemsnit oplevet en stigning i omsætning på 13,2 pct. i forhold til samme periode sidste år.



"Vi kan se, at e-handel fortsætter med at vækste, som vi har set de sidste fem år," siger Henriette Høyer, salgschef hos Dibs.



Hun peger på, at udviklingen blandt andet skyldes, at fysiske butikker i stigende grad også giver kunderne mulighed for at handle online.



En af de brancher, der ifølge Henriette Høyer har formået at udnytte mulighederne med internettet bedst, er rejsebranchen.



53 pct. af de penge, danskerne brugte på nettet sidste år, gik således til rejser.



"Derudover fortsætter vi med at se, at mænd køber meget elektronik online, mens kvinder køber tøj, sko og kosmetik," siger Henriette Høyer.



I 2016 brugte danskerne 70,4 mia. kr. på danske og udenlandske netbutikker.



Det svarede til en stigning på 20 pct. i forhold til 2015.



Henriette Høyer tror på, at man ville kunne se en lignende stigning fra 2016 til 2017, når Dibs laver sin endelige årsrapport i september.



En af de virksomheder, der nyder godt af danskernes øget forbrug på nettet, er elektronikforhandleren Hi-Fi Klubben.



De begyndte at sælge deres varer på nettet i 2002.



"Vi har oplevet en voldsom vækst online i en årrække nu."



"Vi havde egentlig forventet, at den store tilvækst snart ville løje af, men vi oplever det stik modsatte," siger Christoffer Arensbach, topchef hos Hi-Fi Klubben A/S, i en pressemeddelelse.



De sidste fem år er danske netbutikkers omsætning steget med 70 pct.



/ritzau/