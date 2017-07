Janet Yellen: Renten skal længere op

USA's centralbankchef, Janet Yellen, siger onsdag, at hun ser behov for flere rentestigninger de kommende år. Hun forventer samtidig, at økonomien vil vokse flere år endnu.



Det fremgår af talepapiret til en tale, Janet Yellen senere onsdag vil give til medlemmer i økonomiudvalget i Repræsentanternes Hus, underhuset i Kongressen.



Ud over de kommende rentestigninger vil Janet Yellen understrege, at centralbanken holder øje med den lave inflation i USA.



- Rentekomiteen forventer fortsat at udviklingen i økonomien vil give plads til gradvise stigninger i renten over tid for at opnå og fastholde fuld beskæftigelse og stabile priser.



- Stor usikkerhed omgiver altid de økonomiske udsigter. Der er for eksempel usikkerhed om, hvornår og hvor meget inflationen vil reagere på strammere kapacitetsudnyttelse, lyder det fra Yellen.



Den amerikanske centralbank er i gang med at hæve renten fra det niveau omkring nul, den blev sænket til, da finanskrisen rasede på fuld styrke. Efter fire rentestigninger siden december 2015 er renten i USA nu på 1,00-1,25 pct.



Centralbanken har dog samtidig et inflationsmål på 2 pct. Den er i øjeblikket lige under målet.



- Rentekomiteen vil følge udviklingen i inflationen tæt i de kommende måneder, siger Yellen i talen.



Oven på Janet Yellens kommentarer er renten på tiårige amerikanske statsobligationer faldet med omkring tre basispoint til 2,31 procent. Derudover er dollar svækket en smule over for euro til 1,147 dollar for en euro.



Begge dele indikerer, at markedet opfatter Yellens kommentarer som mindre aggressive end ventet i forhold til kommende rentestigninger.



/ritzau/FINANS