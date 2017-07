Organisationen af olieeksporterende lande, Opec, venter en stigende global efterspørgsel til næste år, viser en prognose for markedet i 2018.



Ikke desto mindre pumper Opec-landene forsat for meget olie ud - trods indførslen af et produktionsloft, skriver Bloomberg News.



Opec regner med, at der næste år vil være bud efter 97,65 mio. tønder olie per dag, mens den fortsat ser en efterspørgsel på 96,38 mio. tønder i år.



Heraf står Opec-landene for omkring en tredjedel, da der i 2018 bliver set en efterspørgsel på 32,20 mio. tønder Opec-olie per dag. Det svarer til et fald på 60.000 tønder olie per dag i forhold til 2017-forventningen.



Samtidig anslår Opec, at produktionen nåede 32,61 mio. tønder per dag i juni, hvilket er 393.500 tønder flere per dag end i maj, skriver TDN Finans.



Det er blandt andet medlemslande som Nigeria og Saudi-Arabien, der har produceret mere end måneden før.



Olieprisen falder onsdag til 48,15 dollar for en tønde Nordsøolie. Tidligere på dagen var prisen oppe på 48,43 dollar per tønde. I forhold til tirsdag er der dog fortsat tale om en stigning, da en tønde da kostede 47,35 dollar.



