Dansk selskabsskat er nu højere end EU-gennemsnittet - som den plejer

Den danske selskabsskattesats har i 2017 lige præcis sneget sig over EU-gennemsnittet, fordi en række andre lande har sat skatten ned. Det viser en stor skatterapport fra EU-Kommissionen.Den danske selskabsskat på 22 pct. lå i 2016 en smule under gennemsnittet i de 28 EU-lande på 22,5 pct., men i 2017 er snittet faldet til 21,9 pct."Danmark bør lave en bred politisk aftale om, at selskabsskatten altid skal være konkurrencedygtig og følge vores nabolande," skriver skattepolitisk chef i selskabernes interesseorganisation DI, Jacob Bæstrup, i en kommentar.2016 var første år siden mindst 2002, hvor den danske selskabsskat var lavere end gennemsnittet i EU-landene. Værst - set fra selskabernes synspunkt - stod det til i 2006, hvor skattesatsen i Danmark var 2,9 procentpoint højere end i det gennemsnitlige EU-land.Debatten om selskabskatten er blevet gjort aktuel, fordi den svenske regering har annonceret, at den vil sænke selskabsskatten. Det sker dog samtidig med, at skattegrundlaget udvides, så regeringen forventer, at selskaberne i kroner og øre, skal betale det samme i skat."Historisk har vi set at skiftende danske regeringer – uanset politisk farve – har sænket selskabsskatten som reaktion på udviklingen i landene omkring os. Hvis Danmark vil have det fulde vækstudbytte af den politik, bør man lave en klar politisk aftale om, at det også vil være Danmarks svar fremover: hvis de andre sænker, så følger vi med," skriver Jacob Bræstrup.