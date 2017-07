Olieprisen falder tirsdag. Samtidig har to af verdens største banker skåret markant i deres forventninger til olieprisen resten af året. Det skriver Reuters.



Siden et niveau på omkring 56 dollar i starten af året for en tønde Brent-olie, er olieprisen siden sidst i maj dykket fra omkring 54 dollar til 46,50 dollar tirsdag.



- Den fundamentale stemning omkring olieprisen har taget en vending til det værre, siger chef for oliestrategi ved den franske storbank BNP Paribas, Harry Tchilinguirian, til Reuters.



Han fortæller samtidig, at banken har skåret 15 pct. af sin forventning til den gennemsnitlige oliepris i 2017. Dermed venter banken, at prisen vil ligge på 51 dollar for året. For 2018 vil prisen ifølge banken falde yderligere til 48 dollar.



Den britiske storbank Barclays har også haft trimmeren fremme, når der kommer til forventningerne til olieprisen. Barclays venter nu en oliepris på 52 dollar både i 2017 og 2018. Tidligere lød det estimat på 55 og 57 dollar.



Olieprisen tog et voldsomt dyk fra 115 dollar i midten af 2014 til omkring 28 dollar midt i 2016, i takt med at iransk olie ramte markedet, og den amerikanske produktion af gas steg betydeligt.



Efterfølgende blev organisationen for olieproducerende lande, Opec, enige om at begrænse sin produktion. Opec, der består af lande som Saudi-Arabien, Iran, Venezuela og Algeriet, har ellers haft svært ved at blive enige om noget som helst, da landene har modstridende geopolitiske interesser.



Aftalen virker til at blive overholdt til en vis grænse, men andre olieproducerende lande har øget sin produktion. Også enkelte medlemmer af Opec, der er undtaget fra aftalen, har øget deres produktion. Det har sendt olieprisen ned i år.



- Opec har endnu ikke forholdt sig til den stigende produktion, skriver Goldman Sachs i et notat ifølge Reuters.



Goldman Sachs ser risiko for, at olieprisen kan falde til 40 dollar, hvis ikke Opec skærer yderligere i sin produktion, olielagrene falder eller den amerikanske olieproduktion bliver mindre.



/ritzau/FINANS