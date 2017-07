Efter en uændret start på handelsugen har renten mandag formiddag indledt en stille nedtur, og mandag middag handles den toneangivende danske tiårige statsobligation med en rente på 0,73 pct., som er 2 basispoint lavere end ved slutningen af den danske handelsuge i fredags og tilsvarende 2 basispoint lavere end åbningsniveauet mandag morgen.



Lige så begrænsede fald på 3-4 basispoint ses på de store europæiske rentemarkeder, og den moderate udvikling står i kontrast til udviklingen i sidste uge, der om torsdagen bød på danske rentestigninger på 11 basispoint, og som over ugen resulterede i en stigning på 8 basispoint for den toneangivende danske rente.



Mandag er uden nøgletalsmæssig dramatik. Fra det tyske er der bidrag i form af tal for eksport og import, og her overraskede en stigning i eksporten på 1,4 pct. markedet, der ifølge Bloomberg News havde ventet en stigning på 0,3 pct. på månedsbasis. Og importen steg lige så overraskende med 1,2 pct. mod en ventet stigning på 0,3 pct.



Fra Danmarks Statistik er der offentliggjort tal for udviklingen i de danske forbrugerpriser, som faldt 0,1 pct. på månedsbasis i maj - helt som ventet.



I Tyskland har der i formiddagens løb været auktion over seksmåneders nulrentepapirer. Den sluttede med en negativ rente på 0,687 pct. mod en negativ rente på 0,715 pct. ved en tilsvarende version for en måned siden.



/ritzau/FINANS