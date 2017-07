Robotindtog øger landdistrikt-fokus på turisme og landbrug

Relateret indhold Artikler

Turisme og landbrug skal fungere som jobmotorer for landdistrikterne, hvis robotter og automatisering rammer landdistrikterne hårdere end resten af landet, som en ny undersøgelse fra Den Sociale Kapitalfond anslår.



Det siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard (V).



Han kalder det "svært at spå" om præcis, hvordan en udvikling inden for robotteknologi og automatisering vil ramme forskellige landsdele.



Den Sociale Kapitalfond har undersøgt, hvor de arbejdspladser, som risikerer at blive automatiseret, ligger. I kommuner i yderområderne har man en større andel af sårbare job, viser resultatet.



Modsat har kommuner nord for København og omkring Odense og Aarhus en mindre andel af den slags stillinger.



Derfor skal landdistrikterne ruste sig bedst mulig til den udvikling, mener Steffen Damsgaard, der peger på to dele i en sådan oprustning.



Dels skal der satses på at gøre stedbundne erhverv som eksempelvis turisme og landbrug til jobmotorer.



"Folk vil ud og opleve verden og komme tæt på. Der er uudnyttet potentiale i både kystturisme og mikroturisme, som der bliver sat skub på," siger han.



"Der ligger også nogle arbejdspladser, som ikke er nemme at automatisere."



Dels skal kommunerne og regeringen være dygtige til at sikre opkvalificeringer af de personer, hvis job kan blive besat af en robot i nær fremtid.



"Hvis man er lynende begavet med hænderne, kan det godt være, at det er en udfordring at betjene en computerstyret maskine," siger Steffen Damsgaard.



/ritzau/