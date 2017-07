De gevaldige rentestigninger torsdag var afløst af en mere rolig udvikling fredag, til trods for at dagen bød på ugens mest imødesete nøgletal, den amerikanske jobrapport.



Mens renten på statspapiret med udløb i 2027 steg med hele 11 basispoint torsdag, var facit fredag en uændret rente på 0,75 pct.



Sidste fredag lukkede renten i 0,67 pct. Dermed er renten på den toneangivende obligation steget 8 basispoint i ugens løb.



Den beherskede reaktion på jobrapporten, der på overfladen var en klart positiv overraskelse med en stigning i beskæftigelsen på 222.000 job uden for landbruget mod forventningen blandt økonomerne 178.000 ifølge Bloomberg News, kan tilskrives, at rapporten under overfladen ikke var entydig positiv læsning.



Fravær af lønstigninger



"Jobrapporten og specielt det nærmest fuldstændige fravær af tiltagende lønstigninger dæmper udsigten til en renteforhøjelse fra Fed (den amerikanske centralbank, red.) lidt. Vi fastholder dog foreløbig, at Fed hæver i september, men erkender, at det synspunkt er noget under pres i øjeblikket," skriver chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar.



Centralbanken Federal Reserve er i fuld gang med at hæve renten - foreløbig har der været tre renteforhøjelser siden december sidste år - særligt foranlediget af et stærkt jobmarked.



Kim Fæster påpeger dog, at de manglende lønstigninger giver centralbankens såkaldte duer argumenter for at udskyde næste renteforhøjelse.



På markedet ser de fleste deltagere december som mest sandsynlig i forhold til en renteforhøjelse, viser en opgørelse fra Bloomberg.