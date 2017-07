Strateg: Overvægt aktier trods uro på obligationsmarkederne

Usikkerhed på obligationsmarkederne skaber rystelser på aktiemarkederne, som det var tilfældet både i Europa og USA torsdag, hvor den tiårige tyske rente oplevede en relativ kraftig bevægelse og med 0,57 pct. nåede det højeste niveau siden starten af 2016.



Trods usikkerhed om centralbankernes pengepolitiske kurs og udsigten til stramninger, anbefaler seniorstrateg Morten Hessner fra Nordea investorerne af trimme deres obligationsporteføljer og til gengæld have flere aktier end normalt.



DRAGHI HAR SAT GANG I SPEKULATIONER



Det er ændrede vurderinger af udsigterne for pengepolitiske justeringer, der har skabt dønninger i de finansielle farvande, og særligt udtalelser fra chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, 27. juni er blevet bemærket, da de af markedet blev opfattet som en tidlig forberedelse af markedet til en strammere pengepolitisk linje.



Mens investorerne vurderer udsigterne for en ændret, strammere kurs fra ECB, så er den amerikanske centralbank godt i gang med sine renteforhøjelser, som dog kommer stille og roligt med små justeringer over tid.



STÆRKE NØGLETAL



Som aktieinvestor er det ifølge Morten Hessner afgørende at hæfte sig ved, at det grundlæggende er meget stærke økonomiske nøgletal, der i sidste ende overbeviser centralbankerne om, at renten skal justeret gradvist op.



- Det er med andre ord en positiv historie for virksomhedernes indtjeningsmuligheder, der danner baggrund for de små og gradvise stramninger af pengepolitikken i den kommende tid.



Hen henviser i den forbindelse til torsdagens stærke signal fra den amerikanske servicesektor, idet erhvervstilliden (ISM) steg yderligere til 57,4 i juni. Og konsensus i markedet lige nu er, at BNP-væksten i USA rammer tæt på 3,0 pct. annualiseret i andet kvartal, hvilket er en pæn stigning i forhold til de 1,4 pct. i første kvartal.



ET UDFORDRENDE MILJØ



- Som obligationsinvestor er det et udfordrende miljø at navigere i, fordi de gradvise renteforhøjelser reducerer kursværdien af dine obligationer. Det er også en af grundene til at vi anbefaler investorerne at have færre obligationer end normalt i deres porteføljer, mens de til gengæld bør have flere aktier end normalt.



- Vi vurderer, at virksomhedernes indtjening vil følge rigtig godt med i den kommende periode, og da rentestigningerne kun bliver gradvise og i takt med at økonomien kan bære dem, mener vi stadig, at det er klogest at overvægte aktier i porteføljen, siger Morten Hessner.



Uroen på obligationsmarkedet kan dog fortsat give noget uro også for aktierne, men et tilbagefald for aktierne vil strategen betragte som en købsmulighed.



/ritzau/FINANS