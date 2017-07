Danmark er den femte største leverandør til FN-organisationer

Relateret indhold Artikler

Køretøjer, it- og kommunikationsudstyr, medicin og vacciner.



Det er noget af det, danske virksomheder leverer til FN's organisationer og operationer, og som betyder, at Danmarks samlede eksport til FN-familien er steget med over 30 pct. i 2016.



Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.



Danmark er rykket op som den femte største leverandør af udstyr til FN's mange organisationer. For to år siden lå Danmark på en niendeplads. Sidste år var det på en syvendeplads.



"Danske virksomheder klarer sig imponerende godt i den internationale konkurrence om at levere varer og tjenester til FN. Det er godt for væksten og beskæftigelsen i Danmark," siger Ulla Tørnæs (V), minister for udviklingssamarbejde.



Danske virksomheder leverer til FN's organisationer som FN's børnefond (Unicef), udviklingsprogrammet (UNDP) og Flygtningehøjkommissariatet (UNHCR), og eksporten udgør nu 4,8 mia. kr., viser en ny rapport.



Det er en klar fordel for danske virksomheder, at Danmark har en FN-by i København med 11 FN-organisationer og 1500 ansatte, vurderer ministeren.



"Det giver danske virksomheder nemmere adgang til FN, og Udenrigsministeriet arrangerer løbende indkøbsseminarer i samarbejde med FN-byen, hvor vi bringer FN-organisationerne og danske virksomheder sammen," siger Ulla Tørnæs.



"Danmark sælger jo for næsten otte gange så meget til FN-familien, som Norge og Sverige gør tilsammen – og det kommer jo ikke af sig selv."



/ritzau/