Det amerikanske jobopsving kører overordnet set på skinner, lyder det fra Danske Banks senioranalytiker Mikael Olai Milhøj oven på en ellers skuffende ADP-jobrapport torsdag eftermiddag.



ADP-jobrapporten, der er en forløber for den officielle jobrapport fredag, viste i juni en stigning i beskæftigelsen på 158.000 i juni mod forventningen om et løft på 188.000 blandt økonomerne.



Arbejdspladserne blev skabt i den amerikanske servicesektor, mens beskæftigelsen i industrien var uændret.



"En jobvækst på 158.000 var under forventningen, ikke mindst med tanke på at ADP-jobvæksten de seneste mange måneder har overestimeret den faktiske officielle jobvækst. Når det er sagt, så er 158.000 alligevel nok til at stramme arbejdsmarkedet yderligere, men beskæftigelsesvæksten i år har altså ikke været helt så stærk som sidste år," bemærker Mikael Olai Milhøj i en kommentar.



Det halter med inflationsmålet



Analytikeren påpeger, at netop det stærke amerikanske jobmarked er årsag til, at den amerikanske centralbank er begyndt at stramme pengepolitikken - en proces de fleste forventer fortsætter de kommende år.



"Selv om den amerikanske centralbank nok stort set har nået sin målsætning om fuld beskæftigelse, så halter det mere med at nå inflationsmålsætningen, som den har misset hvert år i det her opsving. Det tilsiger alt andet lige, at den amerikanske centralbank bør være mere tilbageholdende med at stramme pengepolitikken," mener Mikael Olai Milhøj.



Chefanalytikeren ser samtidig en risiko for, at den amerikanske centralbank er for optimistisk angående inflationen.



"At den amerikanske centralbank alligevel strammer pengepolitikken skyldes, at den vurderer, at der nok skal komme gang i inflationen, da et strammere arbejdsmarked før eller siden vil betyde højere lønvækst og dermed højere inflation," påpeger han.



Den amerikanske beskæftigelsesrapport fredag ventes at vise en jobskabelse uden for landbruget på 177.000 i juni mod 138.000 i maj.