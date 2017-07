Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

De amerikanske indkøbschefers syn på servicesektoren var i juni noget bedre end ventet.



Det viser den endelige opgørelse over PMI Service, idet den endte på 54,2 i juni. Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News hos økonomerne var der ventet et indeks på 53,0, der også var udfaldet af den foreløbige opgørelse.



Samtidig endte det samlede PMI-tal for måneden på 53,0 mod netop 53,0 i den foreløbige opgørelse og 53,6 måneden før.