ECB holdt sig fra endnu strammere retorik ved sidste møde

Den Europæiske Centralbank (ECB) diskuterede at stramme retorikken omkring pengepolitikken endnu mere på seneste rentemøde i starten af juni, men holdt sig til en enkelt ændring omkring fremtidsudsigterne.Det fremgår af mødereferatet fra mødet 7.-8. juni, hvor ECB's rådsmedlemmer endte med at kommunikere, at der ikke længere er sandsynlighed for nye rentesænkninger af den ledende rente for eurozonen, som i øjeblikket står på minus 0,40 pct. Men ECB-toppen diskuterede også at droppe sine formuleringer om mulige fremtidige forøgelser af det igangværende opkøbsprogram, hvor banken køber stats- og virksomhedsobligationer. Formuleringen endte dog med at blive gentaget i mødets konklusioner, viser referatet."Der blev argumenteret for, at det forbedrede økonomiske miljø med faldende risici i princippet kunne ses som en anledning til at genbesøge lempelsestilbøjeligheden med hensyn til opkøbsprogrammet," fremgår det af referatet.Mere forsigtige stemmer advarede dog om, at de fortsat finder anledning til forsigtighed, da den økonomiske vækst endnu ikke er omsat i en stærkere inflationsdynamik, og at det ikke er sikkert, at inflationen er på vej mod bankens mål om årlige stigninger på tæt på 2 pct. i forbrugerpriserne.Bankens rådsmedlemmer diskuterede desuden, at selv små ændringer i retorikken kan blive fejl- eller overfortolket i markederne og give uberettigede bevægelser i kurser og renter, som kan forstyrre vækst- og inflationsbilledet./ritzau/FINANS