Danske fiskere har i 2017 kurs mod rekordindtjening

Danske fiskere har kurs mod rekordindtjening. Et fantastisk 2016 ser således ud til at blive overgået af et endnu bedre 2017.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.



Boomet i fiskeriet skaber masser af vækst på værfterne og i resten af følgeindustrien.



"I 2016 havde vi den bedste indtjening i mange år, og det virker realistisk, at erhvervet kan forbedre indtjeningen med yderligere otte-ti procent i år. Det afhænger dog selvsagt af, hvordan kvoterne bliver udnyttet resten af året."



"Lige nu er især industrifiskeriet rigtig godt, mens fiskeriet efter spisefisk er på niveau med 2016," siger Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, til Finans.



Særkørsler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens databaser viser, at danske fiskere i årets første fem måneder har landet 449.000 ton fisk. Det er dobbelt så mange som i samme periode i 2016.



Bag denne fremgang ligger en eksplosiv vækst i fangsterne af såkaldte industrifisk som tobis, der anvendes til fiskemel og fiskeolie.



"2017 er begyndt særdeles lovende for industrifiskerne, som har haft historisk store fangster af tobis," siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, som varetager de store industrifiskeres interesser.



"I den del af fiskeriet bliver der tjent penge på alle niveauer lige nu, og der er ingen tvivl om, at indtjeningen her bliver højere end i 2016."



Fiskeriformand Svend-Erik Andersen glæder sig over, at fiskernes fremgang smitter af i mange havnebyer.



"Det er længe siden, der har været så mange nybygningsprojekter i gang. Der er også sat gang i flere ombygninger og renoveringer," siger han.



/ritzau/