Euroen lå til stigninger over for sine to største modparter, yen og dollar, men det blev bremset af udtalelser fra Benoît Coeuré fra topledelsen i Den Europæiske Centralbank (ECB).



Han fortalte, at bankens styreråd endnu ikke har diskuteret at ændre pengepolitikken, men at det kan komme på tale i fremtiden, sagde han på et pressemøde. Samtidig udtalte franskmanden, at aktier og obligationsrenter var gået i forskellige retninger på det seneste, og at det snart måtte normaliseres.



Efter udtalelserne dykkede euro fra en kurs på 1,1365 dollar ned til et niveau omkring 1,1325 dollar - eller en svækkelse på 0,3 pct. til det laveste niveau for den fælleseuropæiske valuta siden sidste uge, hvor kommentarer fra ECB-chef Mario Draghi blev tolket som, at banken kan have stramninger af pengepolitikken på vej.



Siden blev det syn dog modereret af andre anonyme kommentarer fra ECB-toppen, som fortalte, at Draghis ord var blevet overfortolket, og at styrkelsen af euro og renterne i eurozonen muligvis var en overreaktion.



Markedet ser nu frem mod torsdagens referat fra seneste rentemøde i centralbanken, som kan kaste mere lys over, hvad beslutningstagerne i Frankfurt har haft af nærmere diskussioner om pengepolitikken.



Over for yen var euro styrket til 129,03 yen per euro onsdag morgen mod 128,45 yen tirsdag eftermiddag, men i løbet af formiddagen og eftermiddagen blev styrkelsen modereret til en kurs på 128,60 yen.



Dollar blev styrket til 113,55 yen mod 113,20 yen tirsdag eftermiddag.