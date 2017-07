Relateret indhold Tilføj søgeagent Forenede

Opec-landene skød mere eller mindre en hvid pil efter deres produktionsloft i juni - i hvert fald satte de produktionsrekord for i år ifølge Bloomberg News.



Dataene viser, at Opec-landene pumpede 32,55 mio. tønder råolie op om dagen i juni mod 32,29 mio. tønder i maj.



Olieprisen var ellers lige ved at nå over den psykiske grænse på 50 dollar per tønde olie - men i to dage er prisen nu faldet tilbage.



Onsdag middag koster en tønde Nordsøolie 48,90 dollar mod 49,75 dollar tirsdag eftermiddag klokken 17, mens den amerikanske referenceolie WTI ligger på 46,40 dollar mod 47,20 tirsdag.



Det var blandt andet Angola, Libyen, Nigeria, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, der pumpede mere olie op i juni i forhold til måneden før, mens Irak og Venezuela gik i den modsatte grøft.



/ritzau/FINANS