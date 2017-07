Tysk politi betaler 37 millioner for navne i Panamapapirer

Tyske betjente skal den kommende tid pløje sig igennem tusindvis af informationer om skattely og skattesnyd.



Det føderale politi i Tyskland (BKA) har betalt fem mio. euro - cirka 37 mio. kroner - for at få fingrene i de såkaldte Panamapapirer, som sidste år afslørede skattely og vakte stor opmærksomhed internationalt.



Det skriver nyhedsbureauet dpa.



I de mange dokumenter er lister over navne og virksomheder, der er sluppet billigere i skat ved at placere formuer i Panama. Oplysningerne er lækket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.



Mossack Fonseca har som et af flere advokatfirmaer hjulpet en lang række individer fra hele verden med at få skattely i datter- eller skuffeselskaber i Panama.



På listen stod kendte sportsstjerner som argentineren Lionel Messi og flere russere tæt på præsident Putin.



Tyske efterforskere skal nu se nærmere på de mange dokumenter. BKA har bekræftet, at man skal undersøge en række data. Politiet afviser dog at svare på, om man er i besiddelse af hele lækagens dokumenter.



Ifølge avisen Süddeutsche Zeitung er BKA parat til at dele oplysninger med andre landes myndigheder.



Danmark har tidligere betalt en anonym kilde for oplysninger om hundredvis af danskere.



Regningen lød på knap seks mio. kroner for Skat. Til gengæld fik Skat adgang til fortrolige oplysninger om mellem 500 og 600 danske skatteydere.



Derfor er der ikke umiddelbart planer om at bede tyskerne om lov til at se dem over skulderen. Det siger Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm.



"Vi har jo købt de danske Panamapapirer, så der burde vi allerede have alt det, der vedrører Danmark. Men hvis tyskerne finder noget, der er interessant for os, vil vi da meget gerne høre fra dem," siger hun.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er på sommerferie og kan derfor ikke kommentere sagen.



/ritzau/