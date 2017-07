Valutareserven i Nationalbanken var som ventet uændret i juni på 463,9 mia. kr., meddeler Nationalbanken.



Udviklingen afspejler, at Nationalbanken i perioden netto har købt valuta for 0,02 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr.



Valutareserven var ventet at være på netop 463,9 mia. kr. ifølge estimater fra Bloomberg News.



/ritzau/FINANS