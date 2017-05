Danske Bank: Yellen venter med rentehop til juli

Det blev ikke i aften, Yellen løftede den amerikanske rente. Det bliver heller ikke i juni, selv om det er priset ind i markedet med 60 pct. sandsynlighed. Det bliver først til juli.Sådan lyder vurderingen fra Danske Bank, efter at Federal Reserve netop har frigivet deres rentemelding. "Vi tror, at den amerikanske centralbank vil holde krudtet tørt lidt længere," siger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.Begrundelsen er, at hvis Fed kører endnu et rentehop allerede i juni, så signalerer man fire renteforhøjelser i år, og det er for meget for de fleste medlemmer af den pengepolitiske komité FOMC, vurderer Mikael Olai Milhøj."Ikke mindst efter at de økonomiske nøgletal er begyndt at skuffe lidt, og inflationen fortsat er under 2 pct.-målsætningen. Vi tror, at den amerikanske centralbank vil vente til juli-mødet, hvilket vil passe bedre med signalet om i alt tre rentestigninger i år," siger Mikael Olai Milhøj.Til gengæld vil Fed sikkert sende en prøveballon op til juni ved at præcisere, hvad der skal til, før den begynder at reducere sine balancer, også kaldet de kvantitative stramninger."Hvor Den Europæiske Centralbank fortsat opkøber statsobligationer i Europa, så er den amerikanske centralbank stoppet med det for et par år siden, da amerikansk økonomi er længere i sin konjunkturcyklus end Europa – og nu er komitémedlemmerne altså i højere grad begyndt at tale om, hvornår Fed skal begynde at reducere sin beholdning af obligationer," siger Mikael Olai Milhøj.