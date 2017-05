Yellen holder fingrene fra renteknappen

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder renterne i ro i denne omgang i spændet 0,75-1 pct.Det er konklusionen efter det to-dages rentemøde, som den pengepolitiske komité FOMC nu har meldt ud om her til aften. Ifølge Federal Reserve ser afmatningen i første kvartal ud til at være midlertidig, og man sigter stadig efter en inflation i nærheden af 2 pct.Markedet havde også klart forventet, at Fed-chef Janet Yellen ikke ville pille ved renten.Dels hævede Fed renten i marts, og derfor ville det kræve noget ekstraordinært i økonomien, hvis der skulle komme endnu et rentehop så hurtigt efter.Dels har de amerikanske nøgletal i den grad været til den svage side på det seneste. Blandt andet har bnp-tallene for første kvartal skuffet fælt med en annualiseret vækst på bare 0,7 pct. Og privatforbruget er trykket i bund til det laveste niveau siden finanskrisen i 2009.Analytikerne sætter næsen op efter endnu et rentehop fra Janet Yellen ved mødet i juni - givet at de økonomiske nøgletal retter sig.Der afholdes ingen pressekonference i dag.