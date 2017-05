De amerikanske indkøbschefers syn på servicesektoren var bedre end ventet i en endelig opgørelse offentliggjort onsdag eftermiddag.



Den endelige opgørelse af PMI Service viste et indeks på 53,1 i april. Den første opgørelse havde vist 52,5, og det var ventet, at det tal ville blive bekræftet i den endelige opgørelse.



Måneden før blev der rapporteret om et PMI Service-indeks på 52,8.



Samtidig steg det samlede PMI-tal for måneden til indeks 53,2 fra 53,0 måneden før.



/ritzau/FINANS