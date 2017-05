Der er masser af dansk islæt i shoppingcenteret Tai Koo Li i den vestkinesiske By Chengdu, som ligger i Sichuan-provinsen. De kinesiske forbrugere kan her købe både danske smykker, sko eller en eksklusiv fladskærm, hvis det skulle friste.



Og den fristelse kommer et stigende antal kinesere i den voksende middelklasse til at falde for, lyder det fra Dansk Industri.



- Væksten i Kina har været imponerende i mange år og er det stadig, selv om den er gået lidt ned i gear. Væksten har primært været drevet af eksport til udlandet, og at Kina har tiltrukket mange udenlandske investeringer.



- Men Kina er nu i gang med en radikal omstilling af sin økonomi i retning af, at væksten skal drives af de kinesiske forbrugere. Det betyder også, at der helt sikkert vil komme en stærkt stigende efterspørgsel blandt kinesiske forbrugere – også efter danske forbrugsvarer, siger Peter Thagesen, underdirektør i DI.



Dansk samhandel med Kina er på dagsordenen i disse dage, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har indledt et tre dages besøg i Kina.



Ifølge statsministeren betyder udviklingen i Kina, at der netop er brug for danske spidskompetencer – også når det handler om grøn teknologi og fødevarer af høj standard.



- Millioner af kinesere er flyttet ind i middelklassen, der altså efterspørger både vores livsform, vores varer og vores serviceydelser. Man slås også med nogle af følgevirkningerne af en meget hurtig industrialisering i form af forurening.



- Det er ikke altid lige bæredygtigt, det man får lavet. Det vil sige, at alt det, der er danske spidskompetencer, det er der stor efterspørgsel efter her, lød det fra statsministeren undervejs i tirsdagens program.



Statsministeren fik selv syn for sagen, da han slentrede en tur igennem Tai Koo Li i Chengdu under stor bevågenhed fra kinesisk presse og tilskuere i centeret.



Den danske skogigant Ecco har 1021 butikker i Kina, og Løkke besøgte butik nummer 1000, som ligger i Tai Koo Li. Løkke var også forbi butikker fra Pandora, B&O og Lindberg.



Lars Løkke Rasmussen besøgte tidligere tirsdag Chengdu Panda Base, som huser to pandaer, der skal udlånes til Københavns Zoo.



Forinden havde statsministeren holdt møde med partisekretær for Sichuan-provinsen, Wang Dongming, ligesom statsministeren holdt en tale ved et seminar i anledning af dansk-kinesisk turismeår 2017.



/ritzau/