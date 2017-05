Storbritanniens industri stortrives i smørhul

Relateret indhold Artikler

Storbritanniens PMI-industri er uforvarende skudt i vejret i april og vokser med den højeste fart i tre år.



Det viser data fra Bloomberg News.



PMI'en er steget til 57,3 fra 54,2 i marts, viser tallet fra IHS Markit. Det er langt bedre end den nedgang til 54,0, som økonomer ifølge Bloomberg News ventede.



Stigningen kan muligvis tilskrives det, som visse eksportører kalder et smørhul, hvor det britiske punds svækkelse har øget konkurrencen i EU's indre marked, som Storbritannien stadig nyder godt af at kunne handle med.



- Den svækkede møntfod hjælper producenter med at udnytte de nylige tegn på genoplivningen i den globale økonomi, specielt i eurozonen, siger Rob Donson, der er seniorøkonom ved IHS Markit, til Bloomberg News.



/ritzau/FINANS